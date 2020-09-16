Мохаммед Кадири вернулся в тульский "Арсенал".

Киевское "Динамо" договорилось с тульским "Арсеналом" об аренде полузащитника Мохаммеда Кадири.

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Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

Кадири будет выступать за российский клуб до конца сезона 2020-2021.

Напомним, в прошлом году ганец перешел в "Динамо" как раз из "Арсенала". В минувшем сезоне он провел за киевлян 16 матчей во всех турнирах.

Его контракт с "Динамо" рассчитан до 2023 года.

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Автор: Антон Дударь