Мохаммед Кадири провел за Динамо 16 матчей / фото ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" договорилось с тульским "Арсеналом" об аренде полузащитника Мохаммеда Кадири.
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Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".
Кадири будет выступать за российский клуб до конца сезона 2020-2021.
Напомним, в прошлом году ганец перешел в "Динамо" как раз из "Арсенала". В минувшем сезоне он провел за киевлян 16 матчей во всех турнирах.
Его контракт с "Динамо" рассчитан до 2023 года.
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