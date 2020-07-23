Приход Луческу в киевское Динамо: появились новые подробности

Стало известно, сколько румынский тренер будет зарабатывать в киевском клубе.

Мирча Луческу уже согласовал условия контракта с киевским "Динамо".

Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

По информации источника, стороны согласовали условия будущего контракта в резиденции одного из руководителей "Динамо" в Пуще-Водице. Луческу согласился возглавить киевский клуб на несколько лет.

Сайту ziare.com стало известно, что румынский тренер будет зарабатывать в Киеве почти 3 миллиона евро в год.

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Источник также отмечает, что Луческу поставит подпись под контрактом с "Динамо" только после того, как пообщается с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым. Румынский тренер находится в теплых отношениях со своим экс-работодателем и хочет узнать, не расстроит ли Ахметова его решение о подписании контракта с "Динамо".

Как сообщает informatiabucuresti.ro, ассистентом Луческу в "Динамо" станет Александр Спиридон, который много лет работал с румыном в "Шахтере", а затем возглавлял сборную Молдовы.

Также известно, что вариант с киевским "Динамо" - не единственный для Луческу. Румынским тренером интересуются также "Динамо" Загреб и "Трабзонспор".

Напомним, Луческу с 2004 по 2016 годы работал в "Шахтере". После этого он также возглавлял российский "Зенит" и сборную Турции.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Луческу уже прилетел в Киев и осмотрел базу "Динамо".

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