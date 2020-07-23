"Уже осмотрел базу": Луческу прилетел в Киев на переговоры с Динамо

Румынский специалист все ближе к должности главного тренера киевского клуба.

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу прибыл в Киев на переговоры с "Динамо".

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

74-летний специалист прилетел в столицу Украины вечером 22 июля чартерным рейсом из Бухареста.

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Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас в Twitter также подтвердил эту информацию:

"Мистер действительно в Киеве и уже осмотрел базу в Конча-Заспе".

"Никакого Муслина, Бьелицы, Максимова даже близко не было в списках кандидатов. Отвлекающие имена, не более. С самого начала "Динамо" было сфокусировано на Реброве и Луческу. Преимущество второго - отсутствие контрактных обязательств", - также отметил Бурбас.

Ранее Луческу назвали "наиболее вероятным" кандидатом на пост главного тренера "Динамо". Информацию о переговорах киевского клуба с Луческу также подтвердил FootballHub.

Напомним, последним местом работы Луческу была сборная Турции, которую он покинул в начале 2019 года.

УНИАН также сообщал о том, что Сергей Ребров отказался повторно возглавить "Динамо".

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