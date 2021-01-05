Два футболиста "Ювентуса" сдали положительные тесты на COVID-19.
Об этом сообщил официальный сайт "Ювентуса".
Стало известно, что коронавирусом заразился полузащитник Хуан Куадрадо. Днем ранее положительный тест также сдал защитник Алекс Сандро.
Как сообщает Football Italia, в связи с этим "Ювентус" решил отложить выезд команды на матч чемпионата Италии против "Милана" до утра 6 января.
В туринском клубе опасаются, что коронавирусом могли заболеть и другие футболисты команды. В частности, у Пауло Дибалы, который в прошлом году уже болел COVID-19, накануне поднялась температура.
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Команда пройдет дополнительное тестирование и сможет отправиться на матч только после того, как в среду утром получит его результаты.
Матч "Милан" - "Ювентус" запланирован на 6 января на 21.45.
Напомним, лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду переболел коронавирусом в октябре.
"Милан" - "Ювентус": положение команд перед матчем
- "Милан" сенсационно лидирует в Серии А в этом сезоне. После 15 туров команда набрала 37 очков и на 1 пункт опережает "Интер". "Милан" - единственная команда чемпионата, которая еще не проигрывала в сезоне.
- "Ювентус", который перед сезоном возглавил тренер-дебютант Андреа Пирло, провел 14 матчей, набрал 27 очков и идет пока только пятым. Туринцы, напомним, защищают чемпионский титул.
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