В туринском клубе опасаются, что заболеть могли и другие футболисты команды.

Два футболиста "Ювентуса" сдали положительные тесты на COVID-19.

Об этом сообщил официальный сайт "Ювентуса".

Стало известно, что коронавирусом заразился полузащитник Хуан Куадрадо. Днем ранее положительный тест также сдал защитник Алекс Сандро.

Как сообщает Football Italia, в связи с этим "Ювентус" решил отложить выезд команды на матч чемпионата Италии против "Милана" до утра 6 января.

В туринском клубе опасаются, что коронавирусом могли заболеть и другие футболисты команды. В частности, у Пауло Дибалы, который в прошлом году уже болел COVID-19, накануне поднялась температура.

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Команда пройдет дополнительное тестирование и сможет отправиться на матч только после того, как в среду утром получит его результаты.

Матч "Милан" - "Ювентус" запланирован на 6 января на 21.45.

Напомним, лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду переболел коронавирусом в октябре.

"Милан" - "Ювентус": положение команд перед матчем

"Милан" сенсационно лидирует в Серии А в этом сезоне. После 15 туров команда набрала 37 очков и на 1 пункт опережает "Интер". "Милан" - единственная команда чемпионата, которая еще не проигрывала в сезоне.

"Ювентус", который перед сезоном возглавил тренер-дебютант Андреа Пирло, провел 14 матчей, набрал 27 очков и идет пока только пятым. Туринцы, напомним, защищают чемпионский титул.

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Автор: Антон Дударь