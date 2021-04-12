Бизнесмен охотно готов вернуться в футбольный мир Украины.

Экс-президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский пообещал вернуть бренд знаменитого клуба в максимально короткие сроки.

Об этом он сказал в интервью телепередачи "Великий футбол".

"Я занимаюсь возвращением бренда "Металлиста". Надеюсь, не за горами то время, когда "Металл" переоденется в форму "Металлиста". Того старого, со 100-летней историей, сыгравшего более 50 матчей в еврокубках. И все мы будем получать удовольствие уже от "Металлиста", - сделал амбициозное заявление футбольный функционер.

"Я буду заниматься только этим клубом. Скажу, что в ближайшие недели, от силы месяц это займет, "Металлист" вернется к себе домой. Вернется и уже никогда из Харькова не уйдет. Я обещаю болельщикам, что "Металлист", бренд, я верну", - подарил надежду миллионам фанатов Ярославский.

Напомним, что ранее бизнесмен назвал сумму, которую инвестировал в "Металлист" за время своего президентства с 2006-го по 2012-й год.

Также Ярославский уже описывал планы по возрождению харьковского клуба.

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"Металлист" Харьков: история клуба

"Металлист" был основан в 1925 году. Клуб становился обладателем Кубка СССР (1988), а в Украине - серебряным призером УПЛ (2013) и шесть раз бронзовым призером.

"Металлист" один раз играл в квалификации Лиги чемпионов, но был дисквалифицирован. В Лиге Европы сезона 2011-2012 команда доходила до четвертьфинала.

В 2012 году Александр Ярославский продал клуб Сергею Курченко. Новый президент в начале 2014 года сбежал из Украины. В клубе стали накапливаться долги и в 2017 году он фактически прекратил существование.

В том же году в Харькове создали клуб "Металлист-1925", который сейчас играет в Первой лиге, а в 2020 году был основан клуб "Металл".

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Автор: Будрин Артем