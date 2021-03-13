Бизнесмен охотно вкладывал деньги в футбольный рынок Украины.

Экс-президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский вспомнил свои инвестиции в процветание клуба.

Об этом он сказал в интервью "BurBuzz" на YouTube.

"Где-то 270 миллионов долларов за 7,5 лет. Это только в проэкт "Металлист", не считая Евро. Евро - отдельная песня, хотя это тоже футбол", - отметил бывший функционер.

На вопрос журналиста получил ли за продажу клуба 300 миллионов евро, Ярославский ответил следующее:

"Нет, это не соответствует действительности. Называть цифру не буду - это вопрос конфиденциальности контракта. Сумма убедительная. Отбил ли я деньги? Нет, конечно. Но я получил такое удовольствие, что никакими деньгами его оценить невозможно. Сумма эта меньше, чем 300".

Напомним, что недавно экс-президент давал комментарий по поводу вероятного возрождения харьковского клуба.

"Металлист" Харьков: история клуба

"Металлист" был основан в 1925 году. Клуб становился обладателем Кубка СССР (1988), а в Украине - серебряным призером УПЛ (2013) и шесть раз бронзовым призером.

"Металлист" один раз играл в квалификации Лиги чемпионов, но был дисквалифицирован. В Лиге Европы сезона 2011-2012 команда доходила до четвертьфинала.

В 2012 году Александр Ярославский продал клуб Сергею Курченко. Новый президент в начале 2014 года бежал из Украины. В клубе стали накапливаться долги и в 2017 году он фактически прекратил существование.

В том же году в Харькове создали клуб "Металлист-1925", который сейчас играет в Первой лиге, а в 2020 году был основан клуб "Металл".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем