Экс-президент "Металлиста" дал комментарий о будущем харьковского клуба.

Экс-президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский прокомментировал планы по возрождению харьковского клуба.

Об этом он сказал в интервью "Профутбол Digital" на YouTube.

"С харьковским футболом нашим одни мучения. Каких только заявлений не было: всяких политиков, околополитических людей. Но футбола нет никакого. "Металлиста" как не было, так и нет. Я как-то утром встал и осенило, что пора возвращать "Металлист" Харькову", - отметил Ярославский.

"Я хочу, чтобы все было законно. Я всегда говорил, что если и заниматься, то только "Металлистом". Думаю, что и областные власти будет участвовать в этом. Также я возлагаю надежды на болельщиков. В какой-то момент они холодно отнеслись к "Металлисту", у меня есть к ним вопросы. Я хочу, чтобы они знали: если мы вернем "Металлист", то не должны отпустить его никогда", - добавил он.

Читайте такжеТерехов сообщил о возвращении Харькову футбольного клуба Металлист"У меня нет никаких сомнений, что мы вернем клуб", - сказал экс-президент "Металлиста".

Ярославский подчеркнул, что это "не политический проект", а "чисто футбольный", а базой для возрождения "Металлиста", скорее всего, станет клуб "Металл".

Также он выразил уверенность, что харьковский клуб будет играть в Лиге чемпионов:

"Когда я брал "Металлист" в 2005-м, он играл в Первой лиге. А потом мы рвали в клочья известные европейские клубы. Уверен, что наш старый-новый проект 100% будет участвовать в Лиге чемпионов. Харьков этого заслуживает".

Что касается долгов прекратившего существование "Металлиста", то Ярославский сказал следующие:

"Мы должны законным путем забрать бренд, а долги пусть платят те, кто их создавал. Я долгами заниматься не собираюсь".

"Металлист" Харьков: история клуба

"Металлист" был основан в 1925 году. Клуб становился обладателем Кубка СССР (1988), а в Украине - серебряным призером УПЛ (2013) и шесть раз бронзовым призером.

"Металлист" один раз играл в квалификации Лиги чемпионов, но был дисквалифицирован. В Лиге Европы сезона 2011-2012 команда доходила до четвертьфинала.

В 2012 году Александр Ярославский продал клуб Сергею Курченко. Новый президент в начале 2014 года бежал из Украины. В клубе стали накапливаться долги и в 2017 году он фактически прекратил существование.

В том же году в Харькове создали клуб "Металлист-1925", который сейчас играет в Первой лиге, а в 2020 году был основан клуб "Металл".

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Автор: Антон Дударь