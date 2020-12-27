Майкон из команды "Аль-Наср" отметился необычным автоголом.

Курьезный гол был забит в матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами "Аль-Наср" и "Дамак" (2:2).

В свои ворота мяч отправил бразильский защитник "Аль-Насра" Майкон.

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Бразилец, похоже, пытался отпасовать головой на своего голкипера, стоя спиной к воротам. Однако в итоге Майкон перебросил вышедшего из ворот вратаря и направил мяч в сетку.

Видео момента опубликовал Instagram 433. "Лучший автогол 2020 года", - отметили авторы поста.

Болельщики в комментариях выразили мнение, что автогол стал следствием ошибки вратаря.

"Вообще-то вратарь мог выручить", "Ошибка вратаря", "А что делал вратарь? Он мог бы спокойно поймать мяч", - пишут подписчики.

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Автор: Антон Дударь