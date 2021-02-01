Дом звездного нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди ограбили, пока футболист находился с командой на выезде в Лорьяне.
Об этом сообщает L'Equipe.
Икарди в прошлую субботу отправился на игру в ПСЖ, а в воскресенье утром прислуга обнаружила, что в доме побывали злоумышленники.
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Грабители вынесли ювелирные украшения, часы и дизайнерскую одежду. Общая стоимость украденных вещей оценивается примерно в 400 тысяч евро.
Следователи уже побывали на месте преступления, взяли образцы ДНК и отпечатков пальцев. По их словам, воры проникли в дом через окно.
Стоит отметить, что неделей ранее был ограблен дом вратаря ПСЖ Серхио Рико. Это произошло в тот момент, когда вратарь играл против "Монпелье".
Добавим, что ПСЖ сенсационно проиграл "Лорьяну" со счетом 2:3, а Икарди провел на поле весь матч.
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