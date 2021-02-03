Марьян Швед на этот раз отличился в матче Кубка Бельгии.

Украинский полузащитник Марьян Швед забил очередной гол за "Мехелен". На этот раз он отличился в матче 1/16 финала Кубка Бельгии против "РВДМ".

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Украинец вышел на поле в основном составе "Мехелена", а на 65-й минуте удвоил преимущество своей команды.

Швед ворвался с мячом в штрафную, обыграл оппонента и нанес прицельный удар.

"Мехелен" в итоге одержал победу со счетом 2:0 и пробился в следующий этап турнира.

Для Шведа это третий гол в трех последних матчах.

Марьян Швед: карьера в "Мехелене"

В августе прошлого года Швед перешел из шотландского "Селтика" в годичную аренду в "Мехелен" с правом выкупа.

Поначалу дела у Шведа шли не очень хорошо. И в декабре тренер "Мехелена" публично раскритиковал Шведа, заявив, что он "ставит себя выше команды". После этого украинец взялся за голову, сумел проявить себя и в последних играх закрепился в основном составе.

Всего на счету Шведа 4 гола и 1 ассист в 12 матчах за "Мехелен".

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Автор: Антон Дударь