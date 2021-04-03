В поединке было назначено целых три пенальти.

В матче 20-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" принимал "Ингулец".

Команды выдали сумасшедший триллер. Однако почти все голы болельщики увидели во втором тайме. В первой половине встречи на 45-й минуте "в раздевалку" открыл счет полузащитник азовцев Артем Бондаренко, реализовав пенальти.

В начале второго тайма все тот же Бондаренко удвоил преимущество и сделал счет 2:0. Однако "Ингулец" тоже показал свои зубы и за две минуты отквитал два мяча, усилиями Плохотнюка Михаила и Коваленко Ильи.

Но на 60-й минуте Бондаренко снова забил второй пенальти в матче и вывел "Мариуполь" вперед. Петр Стасюк через 7 минут сделал счет 4:2 в пользу хозяев. Но "Ингулец" не остановился и верил до последнего в себя. На 88-й минуте Илья Шевцов поставил точку в матче, забив одиннадцатиметровый.

В итоге на табло 4:3.

"Мариуполь" - "Ингулец" - 4:3

Голы: Бондаренко, 45+3 (пен.), 46, 60 (пен.), Стасюк, 67 – Плохотнюк, 52, Коваленко, 54, Шевцов, 89 (пен.)

"Мариуполь": Кудрик, Меличенко (Кирюханцев, 46), Чоботенко, Быков, Стасюк (Драмбаев, 85), Топалов, Танковский, Мишнев, Очеретько (Кащук, 73), Бондаренко (Чех, 68), Кулаков.

"Ингулец": Малый, Квасной, Семенко, Салем, Балан, Кучеренко, Щедрый (Коваленко, 46), Шишка, Запорожец (Чайковский, 73), Бартулович (Козак, 46), Плохотнюк (Шевцов, 73).

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Автор: Будрин Артем