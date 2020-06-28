УПЛ: Мариуполь в четвертый раз за сезон обыграл Днепр-1

Азовцы сократили отставание от днепрян.

В 28-м туре Украинской Премьер-лиги "Мариуполь" принимал "Днепр-1" и одержал победу со счетом 2:1.

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Хозяева вышли вперед усилиями Корниенко на 23-й минуте, а перед самым перерывом удвоили преимущество - результативный удар на счету Кащука.

В середине второго тайма "Мариуполь" остался в меньшинстве, когда Муравский получил вторую желтую после фола на Хобленко. Арбитр назначил пенальти, который реализовал пострадавший - 2:1.

В дальнейшем "Днепр-1" пытался реализовать большинство, но в нескольких моментах блестяще сыграл голкипер хозяев Гальчук. "Мариуполь" в четвертый раз за сезон обыграл днепрян.

"Мариуполь" - "Днепр-1" - 2:1

Голы: Корниенко, 23, Кащук, 45+3 - Хобленко, 66 (пенальти)

"Мариуполь": Гальчук, Быков, Дава, Муравский, Корниенко (Горбунов, 56), Мишнев (Топалов, 77), Игнатенко (Чех, 77), Федорчук, Кирюханцев, Кулаков (Чурко, 67), Кащук (Фомин, 55)

"Днепр-1": Юрчук, Цуриков, Логинов, Сваток, Адамюк, Когут (Батагов, 81), Кравченко (Ди Франко, 46), Назаренко (Булеца, 46), Вакулко, Тейлор (Супряга, 28), Хобленко (Чичиков, 83)

Предупреждения: Игнатенко, Муравский, Кулаков - Логинов, Сваток, Ди Франко

Удаление: Муравский, 65

Команда Александра Бабича набрала 33 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице, отставая от "Днепра-1" на один пункт.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" в статусе чемпиона сыграл вничью с "Зарей".

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