Известный итальянский футболист набил татуировку против расизма на лице (фото)

Марио Балотелли решил сделать социальный рисунок на коже.

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли набил татуировку, символизирующую борьбу с расизмом.

Футболист активно принимает участие в борьбе за права чернокожих. Теперь Балотелли набил несколько новых татуировок, среди которых обезьяна на шее, а также антирасистский лозунг "Black Power" над правой бровью.

Фото итальянец опубликовал на своей странице в Instagram.

Марио Балотелли выступает за итальянскую "Брешию", в составе которого в прошлом сезоне он провел 19 матчей и забил 5 голов.

30-летний футболист может покинуть команду после вылета из Серии А. В прошлом форвард выступал за "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль" и другие клубы. В составе сборной Италии он сыграл 36 матчей и забил 14 голов.

Балотелли известен скандальными выходками и тяжелым характером, который помешал ему реализовать весь свой потенциал.

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Автор: Данил Слесь