Известный итальянский футболист набил татуировку против расизма на лице (фото)
20:17, 22 августа 2020Футбол
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Марио Балотелли решил сделать социальный рисунок на коже.
Балотелли в прошлом сезоне играл за Брешию / фото bresciacalcio.it
Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли набил татуировку, символизирующую борьбу с расизмом.
Футболист активно принимает участие в борьбе за права чернокожих. Теперь Балотелли набил несколько новых татуировок, среди которых обезьяна на шее, а также антирасистский лозунг "Black Power" над правой бровью.
Фото итальянец опубликовал на своей странице в Instagram.
фото instagram.com/mb459
- Марио Балотелли выступает за итальянскую "Брешию", в составе которого в прошлом сезоне он провел 19 матчей и забил 5 голов.
- 30-летний футболист может покинуть команду после вылета из Серии А. В прошлом форвард выступал за "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль" и другие клубы. В составе сборной Италии он сыграл 36 матчей и забил 14 голов.
- Балотелли известен скандальными выходками и тяжелым характером, который помешал ему реализовать весь свой потенциал.
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