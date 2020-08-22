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Известный итальянский футболист набил татуировку против расизма на лице (фото)

20:17, 22 августа 2020
Футбол
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Балотелли в прошлом сезоне играл за Брешию / фото bresciacalcio.it

Футболист активно принимает участие в борьбе за права чернокожих. Теперь Балотелли набил несколько новых татуировок, среди которых обезьяна на шее, а также антирасистский лозунг "Black Power" над правой бровью.

Фото итальянец опубликовал на своей странице в Instagram.

фото instagram.com/mb459
  • Марио Балотелли выступает за итальянскую "Брешию", в составе которого в прошлом сезоне он провел 19 матчей и забил 5 голов.
  • 30-летний футболист может покинуть команду после вылета из Серии А. В прошлом форвард выступал за "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль" и другие клубы. В составе сборной Италии он сыграл 36 матчей и забил 14 голов.
  • Балотелли известен скандальными выходками и тяжелым характером, который помешал ему реализовать весь свой потенциал. 

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Автор: Данил Слесь

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