Стали известны результаты вскрытия, проведенного для установления причины смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Об этом сообщает infobae.com.
Причиной смерти стала "острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, которая привела к острому отеку легких и смерти".
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Член-специалист Аргентинского кардиологического фонда Хуан Пабло Костабель пояснил, что "при дилатационной кардиомиопатии сердце увеличивается и не может нормально сокращаться".
"Отек легких - это форма острой сердечной недостаточности. В легких скапливается кровь, которая не может правильно перекачиваться сердцем. Таким образом, легкие не могут работать должным образом, а пациент чувствует острую отдышку. В таком случае смерть не наступает в считанные минуты, как при сердечном приступе или аритмии, которые могут привести к быстрой остановке дыхания", - также отметил он.
По словам Костабеля, в такой ситуации пациент не может игнорировать чувство одышки, а следовательно "хронология событий должна говорить о пациенте, который жалуется на проблемы с дыханием".
Смерть Диего Марадоны: главное
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