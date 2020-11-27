Стали известны результаты вскрытия легенды футбола.

Стали известны результаты вскрытия, проведенного для установления причины смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Об этом сообщает infobae.com.

Причиной смерти стала "острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, которая привела к острому отеку легких и смерти".

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Член-специалист Аргентинского кардиологического фонда Хуан Пабло Костабель пояснил, что "при дилатационной кардиомиопатии сердце увеличивается и не может нормально сокращаться".

"Отек легких - это форма острой сердечной недостаточности. В легких скапливается кровь, которая не может правильно перекачиваться сердцем. Таким образом, легкие не могут работать должным образом, а пациент чувствует острую отдышку. В таком случае смерть не наступает в считанные минуты, как при сердечном приступе или аритмии, которые могут привести к быстрой остановке дыхания", - также отметил он.

По словам Костабеля, в такой ситуации пациент не может игнорировать чувство одышки, а следовательно "хронология событий должна говорить о пациенте, который жалуется на проблемы с дыханием".

Смерть Диего Марадоны: главное

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Автор: Антон Дударь