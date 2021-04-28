В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Украины встречались "Львов" и "Рух". Поединок завершился вничью - 1:1.
На 33-й минуте Эрнест вывел хозяев вперед, но Даниил Кондраков после перерыва сравнял счет с пенальти.
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На 57-й минуте "Львов" остался в меньшинстве после удаления Маруана Миуби, однако "Рух" не сумел воспользоваться численным преимуществом.
"Львов" - "Рух" - 1:1
Голы: Эрнест, 33 - Кондраков, 53
"Львов": Ильющенков, Эрнест (Семенив, 81), Бусько, Миуби, Довгий, Грисьо, Чирьяк (Брикнер, 81), Романчук, Алваро (Крушинский, 62), Ренан Абнер (Ныч, 67), Ременяк (Лобай, 67)
"Рух": Бандура, Стаменкович, Белый, Гагун, Мартынюк, Карасюк (Федорчук, 46), Мысык, Кухарук, Климчук (Рунич, 76), Притула (Кондраков, 46), Борячук
Предупреждения: Миуби, Ньярко, Алваро
Удаление: Миуби
УПЛ: положение команд
- "Рух" набрал 21 очко и занимает в УПЛ 12-е место, на 3 очка опережая "Минай", идущий в зоне вылета.
- У "Львова" - 25 очков и девятое место в таблице.
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