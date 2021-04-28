УПЛ: львовское дерби завершилось вничью

"Львов" и "Рух" не определили победителя в матче с удалением.

В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Украины встречались "Львов" и "Рух". Поединок завершился вничью - 1:1. На 33-й минуте Эрнест вывел хозяев вперед, но Даниил Кондраков после перерыва сравнял счет с пенальти. Читайте такжеУПЛ: Заря из-за спорного судейства упустила шанс включиться в борьбу за Лигу чемпионов На 57-й минуте "Львов" остался в меньшинстве после удаления Маруана Миуби, однако "Рух" не сумел воспользоваться численным преимуществом. "Львов" - "Рух" - 1:1 Голы: Эрнест, 33 - Кондраков, 53 "Львов": Ильющенков, Эрнест (Семенив, 81), Бусько, Миуби, Довгий, Грисьо, Чирьяк (Брикнер, 81), Романчук, Алваро (Крушинский, 62), Ренан Абнер (Ныч, 67), Ременяк (Лобай, 67) "Рух": Бандура, Стаменкович, Белый, Гагун, Мартынюк, Карасюк (Федорчук, 46), Мысык, Кухарук, Климчук (Рунич, 76), Притула (Кондраков, 46), Борячук Предупреждения: Миуби, Ньярко, Алваро Удаление: Миуби УПЛ: положение команд "Рух" набрал 21 очко и занимает в УПЛ 12-е место, на 3 очка опережая "Минай", идущий в зоне вылета.

У "Львова" - 25 очков и девятое место в таблице. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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