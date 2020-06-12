Динамо может вернуть в команду форварда-легионера - СМИ

Лукаш Теодорчик может вновь стать игроком "Динамо".

Польский нападающий итальянского "Удинезе" Лукаш Теодорчик может вернуться в киевское "Динамо".

Об этом сообщает Betnews365.com.

Источник отмечает, что киевляне уже сделали поляку предложение. В трансфере 29-летнего форварда заинтересован главный тренер команды Алексей Михайличенко.

Трансферная стоимость Теодорчика оценивается в 1,7 миллиона евро.

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Напомним, Теодорчик играл за "Динамо" в 2014-2017 годах. На его счету 16 голов и 2 результативные передачи в 42 матчах. С киевским клубом поляк дважды становился чемпионом Украины.

Затем форвард провел два успешных сезона в бельгийском "Андерлехте", после чего в 2018 году перешел в "Удинезе". В нынешнем сезоне на его счету 1 ассист в 9 матчах за итальянский клуб.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" планирует вернуть из аренды четверых футболистов.

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