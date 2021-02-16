Луиджи Сартор наиболее известен по выступлениям за "Интер", "Парму" и "Рому".

Итальянский экс-футболист Луиджи Сартор был арестован полицией Пармы по делу о выращивании марихуаны.

Об этом сообщила La Gazetta Dello Sport.

На участке на территории загородного дома Сартора полиция обнаружила 106 кустов марихуаны, которые могли дать около двух килограммов наркотического вещества.

Следователи некоторое время вели наблюдение за коттеджем, который выглядел необитаемым, однако по ночам в нем работали фонари внутреннего освещения. Кроме того, за стенами дома ощущался специфический запах. Также полицейские остановили автомобиль Сартора, имитируя обычную дорожную проверку, и почувствовали тот же аромат внутри машины.

Читайте такжеМногочисленные переломы: экс-вратарь сборной Италии по футболу попал в серьезную аварию46-летнего экс-футболиста задержали вместе с сообщником, когда он ухаживал за оранжереей.

Сартора поместили под домашний арест. Когда он предстал перед судьей, то воспользовался правом не отвечать на вопросы.

Сартор почти всю карьеру провел в Италии, завершив ее в 2009 году. Он выступал за "Ювентус", "Интер", "Парму", "Рому" и ряд других клубов. Экс-защитник является трехкратным обладателем Кубка УЕФА (в составе "Ювентуса", "Интера" и "Пармы"). В составе сборной Италии он провел два матча.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь