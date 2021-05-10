Ринат Ахметов подчеркнул, что братья Суркисы угадали с назначением Мирчи Луческу.

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов впервые прокомментировал приход экс-тренера "горняков" Мирчи Луческу в киевское "Динамо".

Слова Ахметова приводит официальный сайт "Шахтера".

Ахметов подчеркнул, что Луческу был готов оставаться в "Шахтере", но донецкий клуб не стал продолжать сотрудничество с тренером:

"Это его выбор. Это его право. Контракт у него закончился? Закончился. Мы новый контракт не предложили? Не предложили. Он готов был оставаться? Готов был оставаться. Мы выбрали немножко другой путь. Сказать, что я принял тогда неправильное решение, что менеджмент там, кто-то меня сбил с толку - это вообще неправильно".

"Как можно считать? Мы приняли решение, пригласили Паулу Фонсеку и выиграли три чемпионата подряд. Мы все выиграли. И с большим-большим отрывом. И с Каштру мы четвертый выиграли и опять дошли до полуфинала Лиги Европы, продемонстрировали красивейший футбол. Ну вот и все", - добавил Ахметов.

Он подчеркнул, что "Динамо" не прогадало с назначением румынского специалиста:

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"У Луческу ж нет контракта пожизненного, что даже когда он перестал быть главным тренером "Шахтера", что мы ему дали контракт еще там на 10 лет или на 20 лет, что он должен представлять какие-то интересы "Шахтера". Нет, Луческу - свободный человек. Это его право, его выбор и его ответственность. И братья Суркисы - это другой клуб. Они тоже вправе пригласить. Они пригласили, угадали, вышли из плохого психологического состояния и на сегодняшний день празднуют заслуженное чемпионство. Молодцы".

Президент "Шахтера" пожелал Луческу еще много лет работать в футболе:

"Дай Бог, чтобы он еще, может быть, долгие годы служил футболу, чтоб у него было все хорошо. А у нас еще лучше".

Также Ахметов ответил на вопрос о том, общается ли он с Луческу:

"Нет, с Мирчей я давно не общался".

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"

Луческу, который возглавлял "Шахтер" на протяжении 12 лет, прошлым летом принял киевское "Динамо".

Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, а в плей-офф Лиги Европы дошли до 1/8 финала. В апреле "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины, а также вышло в финал Кубка Украины.

В "Динамо" Луческу стал девятикратным чемпионом Украины. Он - первый тренер, который выигрывал чемпионат и с "Шахтером", и с "Динамо".

Луческу рассказал, что изменил в "Динамо" после своего прихода.

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Автор: Антон Дударь