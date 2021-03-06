Мирча Луческу / фото ФК Шахтер

Главный наставник "Динамо" Мирча Луческу продемонстрировал свои навыки в работе с мячом.

75-летний румынский специалист взял и понабивал главный футбольный инструмент во время тренировочной сессии "бело-синих". 

Фанаты под видео уже засыпали Мирчу морем комплиментов.

"Какой же он крутой", "Я в шоке, и это в 75!", "Он на поле был бы полезнее, чем Супряга", "И не надо трансферы. Мирча может закрыть позицию нападающего", - шутит публика. 

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"

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Автор: Будрин Артем