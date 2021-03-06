Опытный тренер показал, что у него еще есть порох в пороховницах.

Главный наставник "Динамо" Мирча Луческу продемонстрировал свои навыки в работе с мячом.

75-летний румынский специалист взял и понабивал главный футбольный инструмент во время тренировочной сессии "бело-синих".

Фанаты под видео уже засыпали Мирчу морем комплиментов.

"Какой же он крутой", "Я в шоке, и это в 75!", "Он на поле был бы полезнее, чем Супряга", "И не надо трансферы. Мирча может закрыть позицию нападающего", - шутит публика.

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"

Луческу, возглавлявший "Шахтер" в течение 12 лет, прошлым летом принял киевское "Динамо".

Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, выйдя в плей-офф Лиги Европы, и уже одолели "Брюгге" в 1/16 финала ЛЕ.

Благодаря выходу "Динамо" в ЛЧ Луческу установил возрастной рекорд турнира.

Футболист "Динамо" рассказал о изменения, которые произошли в команде после прихода Луческу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем