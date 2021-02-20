В личных дуэлях Карло Анчелотти и Юргена Клоппа теперь счет 4:3 в пользу итальянца.

В рамках 25-го тура английской Премьер-Лиги "Ливерпуль" дома проиграл "Эвертону" со счетом 0:2.

"Ириски" забили по одному мячу в каждом из таймов. В самом дебюте игры отличился бразильский нападающий Ричарлисон, а под занавес игры реализовал пенальти Гильфи Сигурдссон. Это четвертое подряд поражение чемпионов Англии в рамках АПЛ. "Эвертон" в свою очередь прервал серию поражений из двух матчей и наконец победил.

В первом тайме травму получил капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон.

"Ливерпуль" - "Эвертон" 0:2

Голы: Ричарлисон, 3, Сигурдссон, 84

"Ливерпул": Алиссон, Арнольд, Хендерсон (Филлипс, 30), Кабак, Робертсон, Джонс (Шакири, 63), Вейналдум, Тьяго (Ориги, 87), Салах, Фирмино, Мане.

"Эвертон": Пикфорд, Коулмен, Годфри, Холгейт, Кин, Динь, Дукуре, Гомеш (Сигурдссон, 59), Дэвис, Хамес (Калвер-Льюин, 62), Ришарлисон (Ивоби, 86).

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АПЛ: положение команд

В тройке лидеров "Лестер" (46 очков), "Манчестер Юнайтед" (46), который ранее разгромил соперника со счетом 9:0 и "Манчестер Сити" (56).

После 25-го тура "Челси" поднялся на четвертое место. У "синих" - 43 очка.

У "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, занимающего пятую строчку, 42 очка.

"Ливерпуль" и "Эвертон" делят шестую позицию. У обоих коллективов по 40 очков. Правда, у команды Карло Анчелотти матч в запасе.

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Автор: Будрин Артем