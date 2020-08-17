Месси сообщил руководству Барселоны о желании покинуть клуб - СМИ

Один из лучших футболистов мира не хочет оставаться в клубе после очередного провала.

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси может покинуть "Барселону" уже этим летом.

Как сообщает в Twitter журналист бразильского издания Esporte Interativo Марсело Бехлер, который работает в Барселоне, Месси уже сообщил руководству клуба о своем решении. Нападающий не хочет ждать 2021 года, когда истечет срок его контракта с "Барсой".

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Источник отмечает, что один из сотрудников "Барселоны" рассказал, что никогда не видел Месси настолько решительно настроенным на уход из клуба.

Аргентинец не видит в "Барселоне" серьезного спортивного проекта, который готов побеждать в ближайшее время.

В то же время авторитетное испанское издание Marca сообщает, что Месси сомневается насчет своего будущего. Сейчас он взял паузу, чтобы посмотреть, как руководство "Барселоны", по отношению к которому он настроен критично, отреагирует на позорное поражение от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В "Барселоне", по данным Mundo Deportivo, опровергают желание Месси покинуть клуб. В то же время в окружении игрока информацию о решении аргентинца не стали ни опровергать, ни подтверждать.

Лионель Месси и "Барселона"

Поражение от "Баварии" со счетом 2:8 стало самым крупным в карьере Месси как в матчах за "Барселону", так и за сборную Аргентины.

33-летний Месси выступает за "Барселону" на протяжении всей своей карьеры. Его текущий контракт рассчитан до 2021 года.

Ранее сообщалось, что в подписании Месси заинтересован итальянский "Интер", который готов предложить аргентинцу космическую зарплату.

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Автор: Антон Дударь