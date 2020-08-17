цей матеріал доступний українською

Месси сообщил руководству Барселоны о желании покинуть клуб - СМИ

12:54, 17 августа 2020
Футбол
667 0
Лионель Месси / фото REUTERS

Как сообщает в Twitter журналист бразильского издания Esporte Interativo Марсело Бехлер, который работает в Барселоне, Месси уже сообщил руководству клуба о своем решении. Нападающий не хочет ждать 2021 года, когда истечет срок его контракта с "Барсой".

Читайте такжеБарселона уволила главного тренера после позора в Лиге чемпионов

Источник отмечает, что один из сотрудников "Барселоны" рассказал, что никогда не видел Месси настолько решительно настроенным на уход из клуба.

Аргентинец не видит в "Барселоне" серьезного спортивного проекта, который готов побеждать в ближайшее время.

В то же время авторитетное испанское издание Marca сообщает, что Месси сомневается насчет своего будущего. Сейчас он взял паузу, чтобы посмотреть, как руководство "Барселоны", по отношению к которому он настроен критично, отреагирует на позорное поражение от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В "Барселоне", по данным Mundo Deportivo, опровергают желание Месси покинуть клуб. В то же время в окружении игрока информацию о решении аргентинца не стали ни опровергать, ни подтверждать.

Лионель Месси и "Барселона"

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter