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Лига Европы: определилась половина участников 1/4 финала

00:14, 06 августа 2020
Футбол
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Интер прошел Хетафе / фото REUTERS

В трех парах состоялись ответные матчи, а в одной команды играли единственный поединок.

Результаты матчей

"Копенгаген" - "Истанбул Башакшехир" - 3:0 (первый матч - 0:1)

Голы: Винд, 4, 52 (пенальти), Фальк, 62

Копенгаген - Истанбул / фото REUTERS

"Шахтер" - "Вольфсбург" - 3:0 (первый матч - 2:1)

Голы: Мораес, 89, 90+3, Соломон, 90+1

Шахтер - Вольфсбург / фото REUTERS

"Манчестер Юнайтед" - ЛАСК - 2:1 (первый матч - 5:0)

Голы: Лингард, 57, Мартиаль, 88 - Визингер, 55

Манчестер Юнайтед - ЛАСК / фото REUTERS

"Интер" - "Хетафе" - 2:0

Голы: Лукаку, 33, Эриксен, 83

Интер - Хетафе / фото REUTERS

6 марта состоятся еще четыре матча 1/8 финала турнира.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" прервал негативную серию в еврокубках, которая длилась с 2017 года.

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