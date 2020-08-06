Лига Европы: определилась половина участников 1/4 финала
00:14, 06 августа 2020Футбол
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В следующую стадию турнира отправились "Копенгаген", "Шахтер", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".
Интер прошел Хетафе / фото REUTERS
5 мая состоялись первые матчи Лиги Европы после карантина - в четырех парах были определены четвертьфиналисты турнира.
В трех парах состоялись ответные матчи, а в одной команды играли единственный поединок.
Результаты матчей
"Копенгаген" - "Истанбул Башакшехир" - 3:0 (первый матч - 0:1)
Голы: Винд, 4, 52 (пенальти), Фальк, 62
Копенгаген - Истанбул / фото REUTERS
"Шахтер" - "Вольфсбург" - 3:0 (первый матч - 2:1)
Голы: Мораес, 89, 90+3, Соломон, 90+1
Шахтер - Вольфсбург / фото REUTERS
"Манчестер Юнайтед" - ЛАСК - 2:1 (первый матч - 5:0)
Голы: Лингард, 57, Мартиаль, 88 - Визингер, 55
Манчестер Юнайтед - ЛАСК / фото REUTERS
"Интер" - "Хетафе" - 2:0
Голы: Лукаку, 33, Эриксен, 83
Интер - Хетафе / фото REUTERS
6 марта состоятся еще четыре матча 1/8 финала турнира.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" прервал негативную серию в еврокубках, которая длилась с 2017 года.
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