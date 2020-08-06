Лига Европы: определилась половина участников 1/4 финала

В следующую стадию турнира отправились "Копенгаген", "Шахтер", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

5 мая состоялись первые матчи Лиги Европы после карантина - в четырех парах были определены четвертьфиналисты турнира.

В трех парах состоялись ответные матчи, а в одной команды играли единственный поединок.

Результаты матчей

"Копенгаген" - "Истанбул Башакшехир" - 3:0 (первый матч - 0:1)

Голы: Винд, 4, 52 (пенальти), Фальк, 62

"Шахтер" - "Вольфсбург" - 3:0 (первый матч - 2:1)

Голы: Мораес, 89, 90+3, Соломон, 90+1

"Манчестер Юнайтед" - ЛАСК - 2:1 (первый матч - 5:0)

Голы: Лингард, 57, Мартиаль, 88 - Визингер, 55

"Интер" - "Хетафе" - 2:0

Голы: Лукаку, 33, Эриксен, 83

6 марта состоятся еще четыре матча 1/8 финала турнира.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" прервал негативную серию в еврокубках, которая длилась с 2017 года.

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