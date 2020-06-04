Три страны претендуют на проведение плей-офф Лиги чемпионов

Все решающие матчи ЛЧ могут пройти в одной стране.

Германия, Португалия и Россия могут подать заявки на проведение матчей плей-офф Лиги чемпионов в августе этого года.

Об этом сообщает Bayern & Germany в Twitter со ссылкой на Bild.

Как известно, УЕФА рассматривает вариант завершения розыгрыша Лиги чемпионов в одной стране, которая могла бы принять все матчи, начиная со стадии 1/4 финала (в формате одной игры на каждом этапе).

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Согласно новым данным, турнир хотят доиграть на четырех стадионах, расположенных в радиусе 100 километров.

В Германии на проведение турнира могут претендовать арены во Франкфурте, который планируется сделать центральным городом, а также Майнце, Хоффенхайме и Дармштадте.

В Португалии также сообщали о желании подать заявку. Кроме того, интерес к проведению плей-офф проявляет Россия.

Ожидается, что УЕФА объявит о своем решении 17 июня.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что УЕФА рассматривает вариант переноса финала ЛЧ в Германию.

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