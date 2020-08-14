Лига чемпионов: Бавария уничтожила Барселону, забив восемь голов (фото)

"Бавария" катком прошлась по "Барселоне" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Мюнхенская "Бавария" стала третьим полуфиналистом Лиги чемпионов 2019-2020. Чемпион Германии в четвертьфинале поиздевался над "Барселоной".

"Бавария" очень быстро открыла счет в матче - Томас Мюллер обыгрался с Робертом Левандовски и нанес прицельный удар.

Каталонцам удалось быстро отыграться благодаря автоголу - Давид Алаба срезал мяч в собственные ворота.

Следом "Барселона" едва не забила еще раз, но мяч после подачи Месси в штрафную попал в штангу.

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В дальнейшем на поле доминировала "Бавария", а "Барселона" непростительно много ошибалась. В итоге уже к 28-й минуте мюнхенцы сделали счет разгромным благодаря голам Ивана Перишича, Сержа Гнабри и еще одному мячу от Мюллера.

В начале второго тайма Луис Суарес обыграл защитника и отправил мяч в сетку, вернув интригу, но ненадолго. Блестящая игра Альфонсо Дэвиса на фланге привела к тому, что он выкатил мяч на линию вратарской, где Йозуа Киммиху оставалось лишь подставить ногу.

В концовке матча "Бавария" довела счет до неприличного. Мюнхенцы отличились еще три раза, забив в итоге восемь мячей.

"Барселона" - "Бавария" - 2:8

Голы: Алаба, 7 (автогол), Суарес, 57 - Мюллер, 4, 32, Перишич, 21, Гнабри, 28, Киммих, 63, Левандовски, 82, Коутиньо, 85, 89

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Лангле, Пике, Альба, Бускетс (Фати, 70), Серджи Роберто (Гризманн, 46), де Йонг, Видаль, Суарес, Месси

"Бавария": Нойер, Алаба, Киммих, Боатенг (Зюле, 75), Дэвис (Эрнандес, 83), Горецка (Толиссо, 83), Алькантара, Гнабри (Коутиньо, 75), Перишич (Коман, 67), Левандовски, Мюллер

Предупреждения: Суарес, 54, Альба, 60, Видаль, 90+1 - Боатенг, 42, Дэвис, 52

"Финал восьми" Лиги чемпионов: главное

"Финал восьми" Лиги чемпионов проходит с 12 по 23 августа на двух аренах в Лиссабоне. На каждой стадии команды проводят по одной игре. Победитель главного клубного турнира Европы впервые будет определен в таком формате в связи с пандемией коронавируса.

Уже известна одна полуфинальная пара. "РБ Лейпциг" встретится в 1/2 финала с ПСЖ. Матч пройдет 18 августа.

"Пари Сен-Жермен" стал первым полуфиналистом турнира - парижский топ-клуб вырвал победу в матче с "Аталантой". На следующий день "РБ Лейпциг" выбил из борьбы "Атлетико".

Соперник "Баварии" по полуфиналу определится 15 августа в противостоянии "Манчестер Сити" - "Лион".

После вылета "Барселоны" "Бавария" осталась единственным участником "Финала восьми", который раньше побеждал в ЛЧ.

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Автор: Антон Дударь