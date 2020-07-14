Определились все участники Лиги чемпионов 2020-2021 от Испании

Четыре команды гарантировали себе путевки в ЛЧ за два тура до финиша чемпионата.

По итогам 36-го тура чемпионата Испании определились четыре команды, которые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2020-2021.

Традиционно двумя представителями Испании в главном клубном турнире Европы станут "Реал" и "Барселона", которые еще раньше гарантировали себе путевки в ЛЧ.

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Теперь к ним присоединились "Атлетико" и "Севилья".

Обе команды набрали по 66 очков и стали недосягаемыми для ближайшего преследователя "Вильярреала".

Шансы попасть в Лигу чемпионов 2020-2021 также имеет "Хетафе", но для этого команде нужно выиграть Лигу Европы. В 1/8 финала представитель Испании сыграет с итальянским "Интером".

Напомним, сразу три испанские команды ("Барселона", "Атлетико" и "Реал") продолжают борьбу в нынешнем розыгрыше Лиге чемпионов.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что стало известно, что сыграет в Лиге чемпионов от Германии.

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