Определились все участники Лиги чемпионов 2020-2021 от Испании
По итогам 36-го тура чемпионата Испании определились четыре команды, которые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2020-2021.
Традиционно двумя представителями Испании в главном клубном турнире Европы станут "Реал" и "Барселона", которые еще раньше гарантировали себе путевки в ЛЧ.
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Теперь к ним присоединились "Атлетико" и "Севилья".
Обе команды набрали по 66 очков и стали недосягаемыми для ближайшего преследователя "Вильярреала".
Шансы попасть в Лигу чемпионов 2020-2021 также имеет "Хетафе", но для этого команде нужно выиграть Лигу Европы. В 1/8 финала представитель Испании сыграет с итальянским "Интером".
Напомним, сразу три испанские команды ("Барселона", "Атлетико" и "Реал") продолжают борьбу в нынешнем розыгрыше Лиге чемпионов.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что стало известно, что сыграет в Лиге чемпионов от Германии.
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