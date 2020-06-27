Немецкая Бундеслига завершена: итоговая таблица, кто вышел в еврокубки и понизился в классе
По итогам 34 тура Бундеслиги, все матчи которого состоялись сегодня, 27 июня, стали известны все участники еврокубков от Германии в сезоне 2020-2021.
Чемпионом досрочно стала "Бавария", а серебряные медали завоевала "Боруссия" Дортмунд. Обладателями бронзы стал "РБ Лейпциг", а четвертую путевку в Лигу чемпионов в последнем туре удержала "Боруссия" Менхенгладбах.
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В Лиге Европы Германию будут представлять "Байер", "Хоффенхайм" и "Вольфсбург", который стартует в квалификации.
Напрямую из Бундеслиги вылетели "Фортуна" и "Падерборн". "Вердеру" предстоит провести стыковые матчи с командой из второго по силе дивизиона за право остаться в Бундеслиге.
Лучшим бомбардиром чемпионата стал форвард "Баварии" Роберт Левандовски, который забил 34 гола.
Итоговая таблица
Как сообщал УНИАН, Левандовски был признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге.
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