Каталонцы значительно ухудшили свои шансы в чемпионской гонке.

В рамках 34-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде не смогла обыграть "Леванте".

К перерыву каталонцы вели с разницей в два мяча, но упустили свой перевес. Во втором тайме Усман Дембеле вновь вывел "Барсу" вперед, однако и трех голов оказалось недостаточно для победы над середняком Ла Лиги.

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"Барселона" потеряла очки в третьем из четырех последних матчей чемпионата.

"Леванте" - "Барселона" - 3:3

Голы: Мелеро, 57, Моралес, 59, Серхио Леон, 83 - Месси, 25, Педри, 34, Дембеле, 64

"Леванте": Айтор Фернандес, Мирамон (Коке, 75), Везу, Дуарте (Мальса, 61), Тоньо, де Фрутос, Мелеро, Робер, Барди (Дани Гомес, 61), Моралес (Кочорашвили, 90), Рохер Марти (Серхио Леон, 75)

"Барселона": Тер Штеген, Араухо (Серхи Роберто, 46, Пуч, 85), Пике, Ленгле, Дембеле (Дест, 82), де Йонг, Бускетс, Педри (Мингеса, 74), Альба, Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 81)

Видеообзор матча от MEGOGO.

Чемпионат Испании: положение команд

У "Барселоны" - 76 очков после 36 матчей и вторая позиция в таблице.

Каталонцы на 1 очко отстают от "Атлетико" и на 1 пункт опережают "Реал". При этом у мадридских клубов сыграно на матч меньше.

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Автор: Антон Дударь