Жозеп Мария Бартомеу считает, что Лионель Месси должен оставаться в "Барселоне".

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу прокомментировал конфликтную ситуацию с форвардом Лионелем Месси, который в межсезонье хотел покинуть каталонский клуб.

Бартомеу цитирует Marca.

"Я не буду вступать с ним в конфликт. Он наш капитан и лидер команды. Я не мог позволить ему покинуть клуб. Он лучший в истории, и команда нуждается в нем. Наличие Месси - залог успеха", - сказал президент "Барселоны".

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Бартомеу также ответил на упрек Месси о том, что не сдержал своего слова:

"Я не буду вступать в какие-либо споры с капитаном. Подобные вещи необходимо обсуждать дома. Нужно поздравить себя с тем, что Месси все еще с нами. Лучший игрок в мире должен быть дома".

Напомним, Месси выступает за "Барселону" на протяжении всей карьеры. Его контракт рассчитан до 2021 года.

Лионель Месси мог покинуть "Барселону": хронология событий

25 августа Месси проинформировал руководство "Барселоны" о своем желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считал, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. "Барселона" не хотела отпускать игрока, заявляя, что Месси может покинуть клуб только за отступные в размере 700 миллионов евро.

Месси не появился на медобследовании и первых тренировках "Барселоны" перед новым сезоном.

Главным претендентом на Месси называли "Манчестер Сити".

Ла Лига сделала заявление о том, что контракт Месси с "Барселоной" все еще действителен, а для его расторжения клуб должен получить полную сумму отступных.

4 сентября Месси впервые рассказал о желании уйти из клуба и заявил, что остается в "Барселоне".

7 сентября аргентинец уже приступил к тренировкам с "Барселоной".

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Автор: Антон Дударь