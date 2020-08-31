Лионель Месси / фото REUTERS
Маленький поклонник Лионеля Месси 30 августа долго ждал прибытия капитана "Барселоны" на тренировочную базу клуба, но этого так и не произошло.
Ребенок стоял в футболке кумира возле въезда на базу и ждал его появления. Месси отказался возвращаться в клуб для прохождения медосмотра и подготовки к новому сезону.
Фотографы сделали несколько кадров, на которых видно, насколько расстроен юный болельщик.
фото twitter.com/brfootball
фото twitter.com/brfootball
фото twitter.com/brfootball
Лионель Месси намерен покинуть "Барселону": главное
- 25 августа Месси проинформировал руководство "Барселоны" о своем желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считает, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте.
- Лионель Месси уже созванивался с главным тренером "Манчестер Сити" Пепом Гвардиолой, чтобы обсудить возможный трансфер. Сообщалось также, что игрок и тренер планируют встретиться в Барселоне, где Гвардиола проводит отпуск.
- Отца Месси на днях заметили в аэропорту Манчестера, куда он прилетел на переговоры.
- Кроме "Ман Сити", претендентами на Месси называют ПСЖ и "Ювентус". Однако в "Сити", по данным СМИ, уверены, что аргентинец отклонит предложения других клубов.
- Ла Лига сделала заявление о том, что контракт Месси с "Барселоной" все еще действителен, а для его расторжения клуб должен получить полную сумму отступных.
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