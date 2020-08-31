Ребенок надеялся увидеть главную звезду каталонцев, но Месси отказался возвращаться в команду перед началом нового сезона.

Маленький поклонник Лионеля Месси 30 августа долго ждал прибытия капитана "Барселоны" на тренировочную базу клуба, но этого так и не произошло.

Ребенок стоял в футболке кумира возле въезда на базу и ждал его появления. Месси отказался возвращаться в клуб для прохождения медосмотра и подготовки к новому сезону.

Фотографы сделали несколько кадров, на которых видно, насколько расстроен юный болельщик.

Лионель Месси намерен покинуть "Барселону": главное

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Данил Слесь