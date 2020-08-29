Один из лучших футболистов мира твердо намерен покинуть каталонский клуб.

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси сообщил "Барселоне", что не явится в расположение клуба 30 августа.

Как сообщает в Twitter журналист RAC1 Жерар Ромеро, Месси уведомил "Барселону", что не приедет на базу клуба для прохождения медосмотра, включая сдачу теста на коронавирус.

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С понедельника "Барселона" возвращается к тренировкам, однако аргентинец не намерен приступать к занятиям с командой.

По данным журналиста BBC Гильема Балаге, Месси просил руководство клуба о встрече, чтобы согласовать условия его ухода, однако за сутки не получил ответа.

"Они собрались бы на встречу только ради продления контракта, но не касательно ухода", - отметил Балаге в Twitter.

Он также отмети, что Месси не хочет уходить "по-плохому" из уважения к клубу и болельщикам.

Месси уходит из "Барселоны": главное

25 августа Месси проинформировал руководство "Барселоны" о своем желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считает, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте.

Месси окончательно захотел уйти из клуба после разгромного поражения от "Баварии" в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:8). Аргентинец уже давно недоволен решениями и трансферной политикой руководства "Барселоны". В частности, аргентинец был недоволен увольнением Эрнесто Вальверде, а также тем, как "Барса" решила попрощаться с его другом Луисом Суаресом.

Личная беседа Месси с новым главным тренером "Барселоны" Рональдом Куманом не убедила аргентинца остаться в клубе. 33-летний Месси считает, что у него больше нет времени ждать возможности выигрывать трофеи.

В "Барселоне" утверждают, что у Месси нет юридических оснований расторгнуть контракт, так как про желание активировать соответствующий пункт он должен был уведомить клуб до 30 мая. Руководство клуба якобы готово отпустить игрока только за отступные в размере 700 миллионов евро.

Ожидается, что в ближайшие дни Месси публично объяснит свое решение покинуть клуб.

Инсайдерам стало известно, что отец Месси уже прилетел в Англию, а переговоры с "Ман Сити" находятся на продвинутой стадии.

Кроме "Манчестер Сити", на игрока, по данным СМИ, также претендуют "Ювентус" и ПСЖ.

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Автор: Антон Дударь