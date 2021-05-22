"Атлетико" опередил мадридский "Реал" на 2 очка.

Мадридский "Атлетико" стал официально чемпионом Испании сезона 2020/2021.

Перед последним, 38-м туром Ла Лиги расположение сил было следующим: "Реал" должен был обязательно побеждать "Вильярреал" и надеяться на потерю очков "Атлетико" в параллельном матче с аутсайдером "Вальядолидом".

Обе команды изрядно пощекотали нервы своим болельщикам. После первого тайма оба мадридских коллектива проигрывали со счетом 1:0. Такое ощущение будто титул был никому не нужен. Но во втором тайме, и "сливочные", и "матрасники" одержали волевые победы. Идентичные сценарии и счета, но именно "Атлетико" финишировал первым в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. 38 тур

"Реал" - "Вильярреал" - 2:1

Голы: Бензема, 87, Модрич, 92 - Пино, 20

"Вальядолид" - "Атлетико" - 1:2

Голы: Плано, 18 - Корреа, 57, Суарес, 67

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Чемпионат Испании сезона 2020/2021: главное

"Атлетико" впервые выиграл Ла Лигу с сезона 2013/2014. "Матрасники" имеют 86 очков.

Серебряные медали достались "Реалу", который отстал от чемпиона на два зачетных пункта.

У "Барселоны" 79 очков и "бронза". "Севилья" замкнула топ-4.

Вылетели из элитного дивизиона "Вальядолид", "Эйбар" и "Уэска".

В Лигу Европы попали "Бетис" и "Реал Сосьедад", которые соответственно заняли 6-е и 5-е места.

А вот на седьмой строчке финишировал "Вильярреал". Если они выиграют финал Лиги Европы 26 мая у "МанЮнайтед", то попадут в Лигу чемпионов, но если проиграют - то будут играть в Лиге конференций.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал Лионель Месси, который "наколотил" 30 мячей.

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Автор: Артем Будрин