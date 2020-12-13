Футболист "Аякса" и сборной Нидерландов Квинси Промес был арестован утром 13 декабря.
Об этом сообщает De Telegraaf.
Арест Промеса подтвердил представитель полиции Джелмер Гирдс.
Футболист задержан в связи с подозрением в нанесении тяжких телесных повреждений ножом в ходе семейной вечеринки.
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Инцидент произошел еще в конце июля, но потерпевший обратился в полицию только месяц назад.
По версии следствия, во время семейного отдыха Промес серьезно поссорился с одним из членов семьи и в итоге ударил его ножом. Закончить потасовку удалось благодаря присутствующим. Пострадавший также получил серьезную травму колена.
Расследование привело к аресту футболиста. На данный момент он находится в изоляторе. За нападение с причинением тяжких телесных повреждений Промесу может грозить до четырех лет тюрьмы.
В текущем сезоне на счету 28-летнего Промеса 18 матчей и 5 голов за "Аякс". До амстердамского клуба он выступал за "Севилью", "Спартак", "Твенте" и "Гоу Эхед Иглс".
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