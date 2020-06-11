Кубок Украины по футболу: утверждены места и время проведения полуфинальных матчей
11:57, 11 июня 2020Футбол
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В полуфиналах "Динамо" сыграет с "Минаем", а "Мариуполь" - с "Ворсклой".
В Кубке Украины 2019-2020 осталось провести три матча / фото УАФ
Украинская ассоциация футбола утвердила даты, время и места проведения полуфинальных матчей Кубка Украины.
Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.
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В полуфиналах сыграют "Минай" - "Динамо" Киев и "Мариуполь" - "Ворскла".
Расписание матчей 1/2 финала Кубка Украины
17 июня, 14:00. "Минай" - "Динамо" (Минай, стадион "Минай")
24 июня, 19:30. "Мариуполь" - "Ворскла" (Мариуполь, стадион имени Бойко)
Финал Кубка Украины запланирован на 8 июля.
Как сообщал УНИАН, решающий матч турнира был перенесен из Тернополя во Львов.
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