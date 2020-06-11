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Кубок Украины по футболу: утверждены места и время проведения полуфинальных матчей

11:57, 11 июня 2020
Футбол
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В Кубке Украины 2019-2020 осталось провести три матча / фото УАФ

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

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В полуфиналах сыграют "Минай" - "Динамо" Киев и "Мариуполь" - "Ворскла".

Расписание матчей 1/2 финала Кубка Украины

17 июня, 14:00. "Минай" - "Динамо" (Минай, стадион "Минай")

24 июня, 19:30. "Мариуполь" - "Ворскла" (Мариуполь, стадион имени Бойко)

Финал Кубка Украины запланирован на 8 июля.

Как сообщал УНИАН, решающий матч турнира был перенесен из Тернополя во Львов.

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