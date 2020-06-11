Кубок Украины по футболу: утверждены места и время проведения полуфинальных матчей

В полуфиналах "Динамо" сыграет с "Минаем", а "Мариуполь" - с "Ворсклой".

Украинская ассоциация футбола утвердила даты, время и места проведения полуфинальных матчей Кубка Украины. Об этом сообщается на официальном сайте УАФ. Читайте такжеУАФ предложила вернуть болельщиков на трибуны: появилась реакция Минздрава В полуфиналах сыграют "Минай" - "Динамо" Киев и "Мариуполь" - "Ворскла". Расписание матчей 1/2 финала Кубка Украины 17 июня, 14:00. "Минай" - "Динамо" (Минай, стадион "Минай") 24 июня, 19:30. "Мариуполь" - "Ворскла" (Мариуполь, стадион имени Бойко) Финал Кубка Украины запланирован на 8 июля. Как сообщал УНИАН, решающий матч турнира был перенесен из Тернополя во Львов. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

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