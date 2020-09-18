На этой стадии в борьбу за трофей вступают одиннадцать клубов из УПЛ.

18 сентября состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу 2020-2021.

С этой стадии в борьбу вступают 11 клубов УПЛ (за исключением "Зари", "Динамо" и "Шахтера"). Кроме того, выступление в турнире продолжают семь команд Первой лиги, три представителя Второй лиги и один любительский коллектив.

Результаты жеребьевки

"Полесье" (Житомир) - "Минай" (Минай)

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Колос" (Ковалевка)

"Ворскла" (Полтава) - "Львов" (Львов)

"Александрия" (Александрия) - "Ингулец" (Петрово)

"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Нива" (Винница)

"Эпицентр" (Дунаевцы) - "Агробизнес" (Волочиск)

"Верес" (Ровно) - "Николаев" (Николаев)

"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - "Днепр-1" (Днепр)

"Десна" (Чернигов) - "Рух" (Львов)

"Виктория" (Николаевка) - "Мариуполь" (Мариуполь)

"ВПК-Агро" (Магдалиновка) - "Олимпик" (Донецк)

Отметим, что жеребьевка была слепой. Хозяевами матчей будут команды, которые выступают в более низких лигах. Если встречаются команды из одной лиги, то матчи пройдут на полях клубов, которые имели непарный номер при жеребьевке.

Базовый день проведения матчей - 30 сентября.

Кубок Украины 2020-2021: что нужно знать

Кубок Украины 2020-2021 состоит из семи этапов: два предварительных этапа, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал.

На всех этапах команды проводят по одному матчу.

Кубок Украины: результаты первого предварительного раунда, результаты второго предварительного раунда.

Чемпион Украины "Шахтер" и обладатель Кубка Украины 2019-2020 "Динамо", согласно регламенту, стартуют с четвертьфинальной стадии. "Заря" стартует с 1/8 финала.

Финал Кубка состоится 12 мая в Тернополе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь