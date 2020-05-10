Роналду показал семь упражнений для поддержания формы дома (видео)

Португальский футболист снял полезное видео для подписчиков.

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду показал, какие упражнения стоит выполнять, чтобы поддерживать форму в домашних условиях.

Видео опубликовано в Instagram CR7 Fitness by Crunch.

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В комплекс упражнений звездный португалец включил выпады вперед и в стороны с прыжком, отжимания, упражнения на пресс, упражнения для ягодичных мышц и мышц спины, приседания и упражнения в планке.

Он также порекомендовал составлять план тренировок:

"Дам вам маленький совет. Запишите на бумаге все, что планируете выполнить. Сделали упражнение - сверьтесь со списком, посмотрите, что дальше", - сказал португалец.

Как сообщал УНИАН, футболисты "Ювентуса" возобновили тренировки, однако Роналду пока находится на самоизоляции после прилета из Португалии.

