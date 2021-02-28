Иван Федык выдал одну из наиболее ярких цитат сезона в чемпионате Украины.

Главный тренер львовского "Руха" Иван Федык после матча 16-го тура УПЛ против "Колоса" выразил свое недовольство работой арбитра встречи Александра Омельченко.

Федык раскритиковал судью в эфире программы "Тур Online", передает сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".

"Впечатления такие: по плану было убийство тупым неизвестным судьей - как у Агаты Кристи. Он и дальше будет оставаться неизвестным, если так продолжит судить матчи. Проблема тех, кто составлял тот план - мы играем до конца. Просто проанализируйте игру на этом стадионе и вы поймете. Я не буду сейчас конкретизировать. Я никого не обвиняю. Проанализируйте и будете потом говорить", - сказал Федык.

Читайте такжеНереализованный пенальти, красные карточки и победный гол на 96-й минуте: Колос и Рух сыграли драматический матч (відео)"Я не позволю издеваться над моей командой, соответственно я делал замечания и главному, и четвертом арбитру! Может им распечатать правила, чтобы почитали?", - добавил тренер.

Отметим, что первый гол в матче был забит после нарушения правил против голкипера "Руха", которое арбитр не увидел. В концовке матча при счете 1:1 арбитр назначил пенальти в ворота гостей, а также удалил игрока львовян Марьяна Мысыка. Одиннадцатиметровый не был реализован, а через минуту арбитр уравнял составы, а также красную карточку за чрезмерные эмоции получил Федык. В итоге на шестой компенсированной минуте "Рух" сумел вырвать победу.

"Колос" - "Рух": итоги матча

"Рух" победил со счетом 2:1 и прервал пятиматчевую серию "Колоса" без поражений.

"Рух" набрал 13 очков и поднялся на 11-е место в таблице УПЛ.

У "Колоса" после 16 матчей в активе 22 очка и седьмая позиция.

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Автор: Антон Дударь