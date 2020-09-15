Донецкий "Шахтер" подписал контракт с итальянским специалистом Карло Николини.
Как сообщает официальный сайт "Шахтера", Николини стал ассистентом директора по футболу "горняков" Дарио Срны.
Соглашение с итальянцем рассчитано на два года.
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"Это настоящее счастье! Я очень рад снова быть здесь. "Шахтер" - моя спортивная и рабочая семья. Постоянно следил за выступлениями команды. Такое ощущение, что вовсе не покидал "Шахтер" на эти четыре года. Надеюсь, опыт и знания в "Шахтере", Украине и Европе пригодятся мне в новом амплуа для развития клуба", - сказал Николини.
Николини ранее работал в "Шахтере" с 2004 по 2016 годы тренером по физической подготовке. Он был ассистентом Мирчи Луческу.
Минувшим летом Николини получил от Луческу предложение войти в тренерский штаб "Динамо" Киев, однако отклонил его. По словам гендиректора "Шахтера" Сергея Палкина, Николини аргументировал отказ тем, что "не сможет ходить по Киеву и смотреть в глаза болельщикам "Шахтера".
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