Состоялась предматчевая пресс-конференция главного тренера "желто-синих".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко охарактеризовал сборную Испании перед встречей команд в рамках Лиги наций.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Испания - Украина.

Слова Шевченко приводит официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

"Сила сборной Испании - в ее прекрасных исполнителях. Это одна из лучших команд мира. Я очень уважаю ее главного тренера Луиса Энрике. Уверен, он прекрасно подготовил команду к выступлению в Лиге наций", - сказал Шевченко.

"Испанская сборная уже много лет является прекрасным коллективом с великолепными футболистами. Она всегда придерживается своей системы игры и плана на матч. Испанский футбол всегда доминировал на международной арене и доминирует сейчас. Здесь есть прекрасные менеджеры и большие клубы", - добавил тренер.

По словам Шевченко, матч против Испании - отличная возможность для подготовки сборной Украины:

"Нам сейчас выпал шанс сыграть с замечательной командой. Лига наций дает возможность для тренера подготовить коллектив через матчи с серьезными соперниками - такими, как Испания".

Также на пресс-конференции Шевченко поделился мнением о состоянии Андрея Ярмоленко:

"Ярмоленко - настоящий профессионал. Он очень любит национальную команду, всегда приезжает в нее и работает с большой отдачей. Я рад, что он восстановился после травмы и борется за место в составе. В поединке со Швейцарией он нам очень помог, и вообще я рад, что Андрей набирает свои лучшие кондиции".

Испания - Украина: перед матчем

Матч пройдет 6 сентября на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде. Начало - в 21.45. Где смотреть матч Испания - Украина.

Уже известно, кто будет судить матч Испания - Украина.

В первом туре 3 сентября Украина со счетом 2:1 обыграла Швейцарию, а Испания на выезде сыграла вничью с Германией (1:1).

Сборные Украины и Испании между собой встречались пять раз. Четыре последних игры завершились победами испанцев, а первый поединок команд в 2003-м году завершился вничью со счетом 2:2.

Беспроигрышная серия сборной Украины перед этим матчем насчитывает 12 поединков. Сборная Испании также не проигрывает в 12 матчах подряд.

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Автор: Антон Дударь