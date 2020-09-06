Тарас Степаненко не сможет принять участие в матче из-за травмы.

Один из ключевых игроков сборной Украины Тарас Степаненко не сможет сыграть в матче Лиги наций против сборной Испании.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Испания - Украина.

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Степаненко выбыл из заявки сборной Украины на матч, которая опубликована на официальном сайте УАФ. Его заменил Евгений Макаренко.

По информации Sport.ua, Степаненко травмировал колено, из-за чего не сможет помочь украинской сборной.

Напомним, в победном матче Лиги наций против Швейцарии Степаненко провел на поле весь матч.

Испания - Украина: перед матчем

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Автор: Антон Дударь