Тарас Степаненко - один из лидеров сборной Украины / фото УАФ
Один из ключевых игроков сборной Украины Тарас Степаненко не сможет сыграть в матче Лиги наций против сборной Испании.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Испания - Украина.
Читайте такжеПерсонал сборной Украины на три часа задержали в аэропорту перед матчем с Испанией
Степаненко выбыл из заявки сборной Украины на матч, которая опубликована на официальном сайте УАФ. Его заменил Евгений Макаренко.
По информации Sport.ua, Степаненко травмировал колено, из-за чего не сможет помочь украинской сборной.
Напомним, в победном матче Лиги наций против Швейцарии Степаненко провел на поле весь матч.
Испания - Украина: перед матчем
- Матч Испания - Украина состоится 6 сентября на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде. Где смотреть матч Испания - Украина.
- Испания - Украина: анонс матча Лиги наций
- Известно, кто будет судить матч Испания - Украина.
- В первом туре 3 сентября Украина со счетом 2:1 обыграла Швейцарию, а Испания на выезде сыграла вничью с Германией (1:1).
- Сборные Украины и Испании между собой встречались пять раз. Четыре последних игры завершились победами испанцев, а первый поединок команд в 2003-м году завершился вничью со счетом 2:2.
- Беспроигрышная серия сборной Украины перед этим матчем насчитывает 12 поединков. Сборная Испании также не проигрывает в 12 матчах подряд.
- Андрей Шевченко перед матчем ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram