Испанские таможенники требовали "детального описания" содержимого всех сумок и ящиков украинской сборной.

Административный персонал сборной Украины на три часа задержали в аэропорту после прилета сборной Украины на матч Лиги наций с Испанией.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Испания - Украина.

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О ситуации сообщает официальный сайт УАФ.

Отмечается, что сначала соответствующие службы аэропорта долго не везли груз с самолета, после чего испанская таможня потребовала детального описания содержимого каждой сумки и каждого ящика, которые сборная Украины привезла с собой на игру. Таможенники требовали детальную документацию об имеющемся багаже.

В УАФ подчеркнули, что "таких требований не было никогда, они не были введены даже во время карантина".

"В конце концов так и осталось непонятным, почему таможня держала груз украинской делегации так долго. Через рентгеновский аппарат сумки и ящики так и не просветили, а после трех часов "маринования" в терминале украинцам просто сказали: "Можете проходить", - сообщили в УАФ.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал подробности инцидента в комментарии "Футбол NEWS":

"Прилетели в Испанию. Медперсонал до 10 вечера держали в аэропорту, тогда как все люди просто проходили, никаких вопросов к ним не было. А у нас решили чемоданы проверить. Это показывает, как к нам относятся. Теперь будет двойная мотивация выйти на поле и показать хорошую игру".

"На уровне сборных, когда приезжают такие команды, надо как-то более уважительно относиться. А у нас даже не было возможности для массажа и восстановления. Ребята ведь устали: дорога дальняя, в аэропорту были", - также отметил полузащитник.

Испания - Украина: перед матчем

Матч Испания - Украина состоится 6 сентября на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде. Где смотреть матч Испания - Украина.

Известно, кто будет судить матч Испания - Украина.

В первом туре 3 сентября Украина со счетом 2:1 обыграла Швейцарию, а Испания на выезде сыграла вничью с Германией (1:1).

Сборные Украины и Испании между собой встречались пять раз. Четыре последних игры завершились победами испанцев, а первый поединок команд в 2003-м году завершился вничью со счетом 2:2.

Беспроигрышная серия сборной Украины перед этим матчем насчитывает 12 поединков. Сборная Испании также не проигрывает в 12 матчах подряд.

Андрей Шевченко перед матчем ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

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Автор: Антон Дударь