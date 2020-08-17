Шахтер потерпел сокрушительное поражение от Интера в полуфинале Лиги Европы (фото)

Класс итальянской команды оказался значительно выше, чем у "горняков".

17 августа в Дюссельдорфе состоялся второй полуфинальный матч Лиги Европы, в котором донецкий "Шахтер" встречался с итальянским "Интером".

Дончане потерпели поражение со счетом 0:5.

В первом тайме "Интер" в целом контролировал ситуацию, хоть и действовал в довольно спокойном темпе. "Горнякам" было сложно выйти из-под прессинга соперника, который постоянно старался нагружать своих форвардов Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса.

Эта схема работала, но пропустил "Шахтер" скорее из-за ошибки Пятова. Вратарь неудачно вынес мяч низом, его перехватил Барелла и совершил подачу в штрафную, а Мартинес нанес идеальный удар головой.

"Горняки" практически ничего не создали у ворот соперника. Единственный хороший шанс был у Маркоса Антонио, который нанес дальний удар, но не попал в угол.

После перерыва "Интер" старался действовать еще более спокойно и "вязать" чемпиона Украины. Шанс удвоить преимущество был у Лаутаро Мартинеса, который отобрал мяч у Хочолавы и сразу нанес удар, но Пятов в прыжке спас свои ворота. На 62-й минуте забивать могли уже "горняки", когда Соломон подал с фланга, а Мораес пробил головой в Хандановича.

В похожем моменте "Интер" удвоил преимущество. На 64-й минуте подачу с углового замкнул головой Д'Амброзио, который выиграл борьбу у Матвиенко - 2:0.

С этого момента "Интеру" стало играть еще проще, обороняясь в надежде на контратаку. На 74-й минуте "нерадзурри" забили третий мяч: Степаненко ошибся, а на подборе оказался Мартинес и оформил дубль.

"Шахтер" явно посыпался, после чего наступило время Лукаку. Нападающий забил на 78-й минуте после передачи Мартинеса, а на 84-й продавил Хочолаву и отправил мяч между ног Пятову - 5:0.

"Шахтер" в третий раз в своей истории играл в полуфинале турнира. "Горняки" упустили возможность во второй раз сыграть в финальном поединке Лиги Европы/Кубка УЕФА.

"Интер" - "Шахтер" - 5:0

Голы: Мартинес, 19, 74, Д'Амброзио, 64, Лукаку, 78, 84

"Интер": Ханданович, Годин, де Врей, Бастони, Д'Амброзио (Мозес, 81), Барелла, Брозович (Сенси, 85), Гальярдини, Янг (Бираги, 66), Лукаку (Эспозито, 85), Мартинес (Эриксен, 81)

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Степаненко, Маркос Антонио, Алан Патрик (Соломон, 59), Марлос (Коноплянка, 75), Тайсон, Мораес

Предупреждение: Тайсон

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Интер" - "Шахтер".

В финальном матче "Интер" сыграет с испанской "Севильей", которая в своем полуфинале победила "Манчестер Юнайтед" (2:1). Поединок состоится 21 августа в Кельне. Для итальянского клуба это будет первый еврокубковый финал за последние десять лет.

Ранее в 1/4 финала ЛЕ "Шахтер" разгромил швейцарский "Базель".

"Шахтер" потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

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Автор: Данил Слесь