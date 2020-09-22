"Днепр-1" принял хорват Игор Йовичевич.

Хорват Игор Йовичевич стал главным тренером "Днепра-1".

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Об этом сообщила пресс-служба клуба УПЛ.

Помогать 46-летнему специалисту будут ассистенты Юрий Беньо, Андрей Ханас, тренеры по физподготовке Евгений Барышников и Исан Мартин Андрес, а также тренер вратарей Валерий Городов.

Йовичевич уже был представлен команде, а президент клуба Юрий Береза подтвердил, что задача на текущий сезон - выход в еврокубки.

Прошлым наставником днепрян был Дмитрий Михайленко, который покинул свой пост после поражения в третьем туре УПЛ от "Мариуполя" (1:2).

Игор Йовичевич: тренер с украинским опытом

Йовичевич во время игровой карьеры выступал за "Карпаты", а затем начал в Украине свою тренерскую карьеру.

Хорват работал в структуре "Карпат", а также возглавлял львовскую команду с 2014-го по 2015-й год.

С 2017 года специалист работал со второй командой загребского "Динамо", а в этом году непродолжительное время тренировал первую команду хорватского клуба.

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Автор: Данил Слесь