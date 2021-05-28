Ибраим Конате переезжает в Англию.

Английский "Ливерпуль", который почти потерял одного из своих ведущих игроков, оформил свой первый трансфер в это межсезонье.

Мерсисайдцы приобрели защитника немецкого "Лейпцига" Ибраима Конате. "Ливерпуль" выкупил контракт 22-летнего француза за 40 миллионов евро. Соглашение клуба и игрока вступит в силу с первого июля.

Об этом сообщает официальная страница команды в Twitter.

"Я много лет серьезно работал, чтобы достичь этого, но хотел бы сказать спасибо всем в "РБ Лейпциг" и всем людям, с которыми я там работал - тренерам, моим товарищам по команде, персоналу и особенно болельщикам. Ваша поддержка помогла мне вырасти за время пребывания там и стать не только лучшим игроком, но и лучшим человеком, и я всегда буду благодарен за это", - поделился первыми впечатлениями от трансфера Конате для пресс-службы "Ливерпуля".

В минувшем сезоне защитник 21 раз появился на поле в составе "Лейпцига" и отметился одним забитым мячом.

Команда Юргена Клоппа по итогам прошлого сезона АПЛ финишировала с бронзовыми медалями и получила путевку в Лигу чемпионов.

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Автор: Артем Будрин