Хосеп Гвардиола продолжит тренировать "Манчестер Сити".

Английский "Манчестер Сити" подписал новое соглашение с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

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Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Новый контракт с испанским специалистом рассчитан до лета 2023 года, а предыдущий истекал в 2021-м.

"У меня есть все, чего я мог бы пожелать, чтобы хорошо выполнять свою работу. Поражен тем доверием, которое оказывают мне владелец и руководство клуба. Перед нами стоит задача продолжать развиваться. Хочу помочь "Манчестер Сити" на этом пути", - сказал Гвардиола.

Стоит отметить, что за "горожан" выступает футболист сборной Украины Александр Зинченко.

В текущем сезоне АПЛ после семи матчей "Ман Сити" занимает десятое место в турнирной таблице.

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Гвардиола возглавил английскую команду в 2016-м году, когда ушел из "Баварии".

За этот период "Ман Сити" удалось выиграть восемь титулов. Дважды "горожане" становились чемпионами Англии, один раз выигрывали Кубок Англии, трижды - Кубок лиги, а также два раза - Суперкубок Англии.

Всего под руководством Гвардиолы "Ман Сити" сыграл 245 матчей, из которых выиграл 181 при 28 ничьих и 36 поражениях.

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Перевод: Данил Слесь