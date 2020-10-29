Пиротехническое шоу в Сплите / фото ultras-tifo.net
Фанаты хорватского "Хайдука" из города Сплит устроили фантастическое пиротехническое шоу в честь 70-летия своей группировки "Торсида".
Фанаты запустили многочисленные фейерверки, огни которых осветили весь город.
Пиро-шоу стартовало ровно в полночь и продлилось несколько минут.
Отметим, что "Хайдук" является шестикратным чемпионом Хорватии.
The city of Split last night as Hajduk Split fans group #torcida celebrate their 70th Anniversary. Incredible 👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/meg1lZBMqb— DrHilly (@DrHilly) October 28, 2020
фото ultras-tifo.net
фото ultras-tifo.net
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