Пиротехническое шоу в Сплите / фото ultras-tifo.net

Фанаты хорватского "Хайдука" из города Сплит устроили фантастическое пиротехническое шоу в честь 70-летия своей группировки "Торсида".

Фанаты запустили многочисленные фейерверки, огни которых осветили весь город.

Пиро-шоу стартовало ровно в полночь и продлилось несколько минут.

Отметим, что "Хайдук" является шестикратным чемпионом Хорватии.

фото ultras-tifo.net
фото ultras-tifo.net

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Автор: Антон Дударь