Капитан "шпор" Гарри Кейн лишился автомобиля.

Нападающий английского "Тоттенхэма" Гарри Кейн стал жертвой автоугонщиков.

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Об этом сообщает The Sun.

У капитана клуба АПЛ угнали автомобиль Range Rover, стоимость которого оценивается в сумму порядка 110 тысяч евро.

Инцидент произошел еще 25 октября в одном из престижных районов Лондона. Полиция после просмотра видео с камер видеонаблюдения пришла к выводу, что за звездой футбола долго наблюдали, после чего организовали преступление.

Для взлома автомобиля грабители использовали специальное электронное устройство. У полиции пока нет подозреваемых по этому делу.

Источник сообщил журналистам, что речь может идти о банде, которая грабит футболистов. Кейн стал уже третьей жертвой грабителей за последний год в составе "Тоттенхэма". Ранее нападениям подвергались Деле Алли и Ян Вертонген.

В нынешнем сезоне Гарри Кейн провел за "Тоттенхэм" 14 матчей и забил 13 голов. Его зарплата в клубе превышает 200 тысяч евро в неделю.

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Перевод: Данил Слесь