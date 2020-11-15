Нападающий английского "Тоттенхэма" Гарри Кейн стал жертвой автоугонщиков.
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Об этом сообщает The Sun.
У капитана клуба АПЛ угнали автомобиль Range Rover, стоимость которого оценивается в сумму порядка 110 тысяч евро.
Инцидент произошел еще 25 октября в одном из престижных районов Лондона. Полиция после просмотра видео с камер видеонаблюдения пришла к выводу, что за звездой футбола долго наблюдали, после чего организовали преступление.
Для взлома автомобиля грабители использовали специальное электронное устройство. У полиции пока нет подозреваемых по этому делу.
Источник сообщил журналистам, что речь может идти о банде, которая грабит футболистов. Кейн стал уже третьей жертвой грабителей за последний год в составе "Тоттенхэма". Ранее нападениям подвергались Деле Алли и Ян Вертонген.
В нынешнем сезоне Гарри Кейн провел за "Тоттенхэм" 14 матчей и забил 13 голов. Его зарплата в клубе превышает 200 тысяч евро в неделю.
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