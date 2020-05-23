Футболист сборной Франции анонимно продал золотую медаль ЧМ-2018 на аукционе (фото)

17:22, 23 мая 2020
Футбол
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Французы в финале победили Хорватию / фото fifa.com

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Об этом сообщил Twitter-аккаунт аукционного дома Julien`s Auctions.

Лот ушел с молотка за 71 875 долларов. При этом имя футболиста, который выставил свою медаль на продажу, сохранили в тайне.

Напомним, сборная Франции встречалась в финале чемпионата мира с Хорватией в Москве и одержала победу со счетом 4:2.

Французы выиграли мировое первенство во второй раз в своей истории. Впервые это произошло на домашнем для них ЧМ в 1998-м году.

twitter.com/JuliensAuctions

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