Футболист сборной Франции анонимно продал золотую медаль ЧМ-2018 на аукционе (фото)
Один из футболистов сборной Франции продал на аукционе золотую медаль за победу на чемпионате мира-2018 года в России.
Читайте такжеКак Кремль получил ЧМ-2018: в США опубликовали данные о подкупе Россией президента ФИФА
Об этом сообщил Twitter-аккаунт аукционного дома Julien`s Auctions.
Лот ушел с молотка за 71 875 долларов. При этом имя футболиста, который выставил свою медаль на продажу, сохранили в тайне.
Напомним, сборная Франции встречалась в финале чемпионата мира с Хорватией в Москве и одержала победу со счетом 4:2.
Французы выиграли мировое первенство во второй раз в своей истории. Впервые это произошло на домашнем для них ЧМ в 1998-м году.
Ранее УНИАН сообщал о том, что кроссовки легенды баскетбола Джордана были проданы на аукционе за полмиллиона долларов.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram