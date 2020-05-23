Футболист сборной Франции анонимно продал золотую медаль ЧМ-2018 на аукционе (фото)

Награда ушла с молотка за солидную сумму.

Один из футболистов сборной Франции продал на аукционе золотую медаль за победу на чемпионате мира-2018 года в России.

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Об этом сообщил Twitter-аккаунт аукционного дома Julien`s Auctions.

Лот ушел с молотка за 71 875 долларов. При этом имя футболиста, который выставил свою медаль на продажу, сохранили в тайне.

Напомним, сборная Франции встречалась в финале чемпионата мира с Хорватией в Москве и одержала победу со счетом 4:2.

Французы выиграли мировое первенство во второй раз в своей истории. Впервые это произошло на домашнем для них ЧМ в 1998-м году.

Ранее УНИАН сообщал о том, что кроссовки легенды баскетбола Джордана были проданы на аукционе за полмиллиона долларов.

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