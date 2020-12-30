Судья наказал лишь двух игроков.

В матче 25-го тура чемпионата Боливии по футболу между "Хорхе Вильстерманн" и "Боливаром" произошла массовая потасовка.

Читайте такжеВ Боливии футбольный арбитр умер во время матча из-за инфаркта (видео)Футболисты устроили разборки на 87-й минуте. По их результатам игроки получили всего две красные карточки - Сержиньо ("Хорхе Вильстерманн") и Маркос Рикельме ("Боливар").

Сама встреча завершилась победой "Хорхе Вильстерманн" со счетом 2:0.

По итогам завершившегося тура "Боливар" (46 очков) потерял лидерство в чемпионате Боливии и опустился на 3-е место, передает ТСН.

"Хорхе Вильстерманн" (42) идет пятым.

Lo que necesitábamos para cerrar el año: se picó el partido entre Jorge Wilstermann y Bolívar.#FútbolBoliviano 🇧🇴pic.twitter.com/0wp6T3mmXq — En Una Baldosa (@enunabaldosa) December 30, 2020

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Автор: УНИАН