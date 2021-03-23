Команда Андрея Шевченко настроена взять реванш за прошлогоднее позорное поражение.

В преддверии поединка квалификации ЧМ-2022 против сборной Франции игроки "желто-синей" команды поделились своими ожиданиями.

В частности, хавбек Александр Зинченко пришел вместе с Андреем Шевченко пообщаться с журналистами. Его слова приводит официальный сайт УАФ.

"Никакого мандража у нас нет. Да, мы осознаем, какая сборная нам будет противостоять, это чемпион мира. Дополнительной мотивации нам не надо, мы понимаем, с кем будем играть. Счет прошлогоднего матча не показывал того, что происходило на поле. 15-20 минут первого тайма, я считаю, наша команда выглядела даже лучше соперника. Хорошо, что такой счет случился в товарищеском матче. Сейчас официальный поединок, и будет совсем другая игра", - заявил 24-летний футболист "Мансити".

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"Все соскучились друг по другу. Теперь нам надо вспоминать связи, которые были раньше, во время поединков отбора к Евро-2020. Нам нужно хорошо подготовиться к матчам, расклад такой, что времени на раскачку нет. Главное, чтобы не было травм. Хочу пожелать тем ребятам, которые сейчас отсутствуют из-за повреждения, Тарасу Степаненко и другим, как можно быстрее вернуться на поле", - завершил Зинченко.

А вот полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский уверенно сказал, что в этот раз будет все иначе:

"Я думаю, что все в тонусе. Чемпионат заканчивается. Это очень важно. Это не та игра, которую мы играли с Францией, когда много ребят выпало. И это не та игра, которая была после отпуска с Испанией. Это будет совсем другая игра. Все физически готовы, и это очень важно".

Партнер Малиновского по клубу, который в прошлый уик-энд дебютировал в Серии А, Виктор Коваленко тоже настроен оптимистично:

"Мы уже имели горький опыт с Францией. Но Андрей Николаевич нам расскажет, как играть против них. Я думаю, что мы приедем во Францию в хорошем настроении".

Сборная Украины: матчи в марте

Сборная Украины в марте проведет сразу три матча квалификации на чемпионат мира-2022.

Стартовать в отборе предстоит 24 марта матчем против действующих чемпионов мира французов.

28 и 31 марта Украина проведет два матча в Киеве: сначала против сборной Финляндии, а затем с Казахстаном.

Раньше Андрей Шевченко огласил список футболистов, которые вызваны в сборную, но позже стало известно, что сразу три игрока не помогут команде из-за травм.

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Автор: Будрин Артем