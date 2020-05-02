ФИФА рассмотрит проведение футбольного сезона по другой системе

Футбольный сезон может проводиться по системе "весна-осень".

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни сообщил, что организация может рассмотреть вариант проведения футбольного сезона в течение календарного года.

Слова Монтальяни приводит Reuters.

"Такая возможность существует, потому что чемпионат мира в Катаре будет проводиться в ноябре-декабре. Так что эта идея реальна", - сказал Монтальяни.

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"В Америке сезон уже проводится в рамках одного года. Возможно, такое решение можно применить в Европе и Африке. Эту возможность стоит обсудить на национальном и континентальном уровнях, ведь это может стать решением на ближайшие два года", - также отметил чиновник.

Напомним, ранее из-за коронавируса был перенесен Евро-2020. Он состоится в 2021 году.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что УЕФА пересмотрит формат завершения текущего сезона в еврокубках.